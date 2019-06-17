خبيرة تجميل للأمهات: وصفة لأولادكم قبل ذهابهم لتمرين السباحة

نصحت نرمين الطحان، خبيرة تجميل، الأمهات باستخدام "عشبة المر" مطحون ويتم وضعه في زجاجة بخاخة يتم رشها على الأطفال قبل نزولهم لحمام السباحة "أنصح كل أم أنها تاخد حبة من دول تغليهم في ميه وترشها على أولادها قبل التمرين".

وأضافت "الطحان" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك العشبة تحمي الشعر من الكلور ويعطي نعومة للشعر ولا يترك الكلور ليؤثر على البشرة أو الشعر ويتم وضعه لمدة 20 دقيقة.

​