8 نجمات عربيات وعالميات يرتدين نفس الفستان من "أليكس بيري"

من المعروف أنّ النجمات العربيات والعالميات على حد سواء، يخترن دائمًا أجمل تصميمات الملابس وأكثرها عصرية ومواكبة للموضة، وكثيرًا ما نراهنّ يعتمدن صيحات الموضة نفسها، ومؤخرًا لاحظنا ظاهرة غريبة، حيث إنّ أكثر من 8 نجمات اخترن الفستان نفسه من “أليكس بيري” Alex Perry، فما هو سر هذا الفستان ولماذا هذا الإقبال الشديد عليه؟

ما هو سر فستان أليكس بيري Alex Perry؟

شاهدنا ضمن مجموعة أليكس بيري Alex Perry لموسم ريزورت 2019، مجموعة فساتين بتصميمات مميزة، والذي ميّزها، هو قدرتها على نحت الجسم وجعل القوام يبدو متناسقًا ورشيقًا، حيث إنّ قصتها ضيقة ومحددة الخصر، وأكتافها بارزة مع أكمام طويلة وواسعة، وهذا النوع من التصميمات أيضًا يوحي بالقوة والثقة بالنفس، وقد تعددت ألوانها بين الزهري والأخضر والأسود، وهذه المواصفات هي التي دفعت بالنجمات العربيات والعالميات لاختيار هذا الفستان المميز في مختلف مناسباتهن.

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8 نجمات عربيات وعالميات في الفستان نفسه من أليكس بيري:

شاهدنا ومازلنا نشاهد عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، وقد اخترن الفستان نفسه من أليكس بيري، لكن كل ارتدته على طريقتها الخاصة، فمثلًا نجوى كرم والممثلة مالينا أكرمان Malina Akerman وعارضة الأزياء شانيل إيمان Chanel Iman، اخترن الفستان بتصميمه القصير باللون الأخضر الفوسفوري، بينما ميراندا كير Miranda Kerr وبلقيس فتحي وايفانكا ترامب Ivanka Trump اخترنه باللون الزهري الغني، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra فضلته باللون الأحمر البرتقالي، أما عارضة الأزياء توني غرن Toni Garrn فقد اختارت منه النسخة باللون الأسود.

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