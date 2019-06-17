لمحبي الحيوانات الأليفة.. اتبع هذه النصائح عند شراء كلب للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد الكلاب أكثر الحيوانات إخلاص ووفاء للإنسان، ويهتم الكثيرون بتربيتها ورعايتها، لدرجة تصل للبعض أن يكون الكلب الصديق الأفضل له.

وفي حال كنت تنوي أو ترغب في شراء كلب للمرة الأولى بالنسبة لك هناك، بعض النصائح والأمور التي عليك أن تعرفها جيدًا قبل الإقدام على هذه الخطوة، وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تقدمها الطبيبة البيطرية، شيماء على.

- يجب تدريب الكلاب جيدًا على الطاعة في حال شراء كلب جديد، ومفهوم الطاعة هو أن يصل الكلب إلى تنفيذ الأمر مباشرة دون تردد.

- الكلب هو أكثر الحيوانات وفاء وكذلك تفهمًا مع الإنسان، لذا يجب خلق لغة حوار بينكما، والتعامل معه على أنه صديق حقيقي يسمعك ويشعر بمشاكلك.

- يجب عدم إهمال الكلب وتركه لفترات طويلة وحده بالمنزل، وفي حال ضرورة، يجب عدم ترك الكلب وحيدًا لأكثر من 4 ساعات متصلة، ويجب ترك وسائل ترفيهية كافية له.

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- يجب مراعاة وأخذ الحذر اللازم عند اللقاء الأول معه، بحيث تكون حركتك معه بطيئة وليس بها أي حركات عشوائية أو مفاجأة له.

- تجنب التحديق مباشرة لفترة طويلة في عين الكلب لأن ذلك يعتبر تهديدًا صريحًا بالنسبة له.

- مدة المقابلة لأول مرة يجب أن لا تكون طويلة زمنيًا مع مراعاة جعله يشعر أنه يحظى باهتمام كبير منك.

- الحفاظ على اصطحاب الكلب والتنزه معه خارج المنزل على فترات متواصلة.

- أشرس أنواع الكلاب وأخطرها يعتبر الكلب من فصيلة شيبرد ورودفلير ورودوايلر من الكلاب شديدة الشراسة، فيكفي اثنان من هذه الكلاب للقضاء على نمر.