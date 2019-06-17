غادة حشمت: يجب عدم التسرع في اختيار شريك الحياة

قالت الدكتورة غادة حشمت، خبيرة العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتعديل السلوك، إنه يجب أن تختار الفتاة شريك حياتها بشكل صحيح ولا تتسرع في اتخاذ ذلك القرار المصيري، مضيفة، "مينفعش تغيري من شاب عمره 20 أو 30 سنة نسبة النجاح هتكون ضعيفة".

وأضافت "حشمت"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "DMC"، اليوم، أن "ما نطبقه في حياتنا هو ما نتربى عليه في المنزل"، موضحة أنه يجب أن يتعلم الطرفان كيفية التحدث مع بعضهما البعض وطريقة الحوار بينهما.

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