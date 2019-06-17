قالت الدكتورة غادة حشمت، خبيرة العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتعديل السلوك، إنه يجب أن تختار الفتاة شريك حياتها بشكل صحيح ولا تتسرع في اتخاذ ذلك القرار المصيري، مضيفة، "مينفعش تغيري من شاب عمره 20 أو 30 سنة نسبة النجاح هتكون ضعيفة".
وأضافت "حشمت"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "DMC"، اليوم، أن "ما نطبقه في حياتنا هو ما نتربى عليه في المنزل"، موضحة أنه يجب أن يتعلم الطرفان كيفية التحدث مع بعضهما البعض وطريقة الحوار بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر غادة حشمت: يجب عدم التسرع في اختيار شريك الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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