شاركت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها على البحر. ونشرت "فيفي" صورتها وهي ترتدي فستانا صيفيا بألوان متعددة، معلقة عليها: "‏اشتقت عسل ليت فليت من مصر أم الدنيا بحبك أوي". قبل فيديو "أنا كلي أنوثة".. مواقف لفيفي عبده أثارت بها الجدل Advertisements وعلق الكثير من متابعي الرقصة الاستعراضية على إطلالاتها الصيفية: "ملكة جمال. الحب فوفة. يسلملي المبسوط". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة صيفية على الشاطئ.. ومتابعوها: ملكة جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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