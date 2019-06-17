بصورة من الطفولة.. آيتن عامر تُحيي ذكرى وفاة والدها

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، إحياء ذكرى وفاة والدها، التي توافق، اليوم 17 يونيو.

فنشرت "آيتن" صورة من طفولتها تجمعها بوالدها، حينما كانا في المصيف وكانت ترتدي "آيتن" وقتها المايوه، معلقة عليها: "الله يرحمك يا بابا ويغفرلك".

Advertisements

وتلقت "آيتن" العديد من تعليقات متابعيها عبر "انستجرام" بالدعاء له بالرحمة، بينما تساءل البعض عن المشروب الذي كانت تتناوله "آيتن" وقتها: "إنتي كنتي بتشربي بيرة يا آيتن.. إيه اللي في ايدك دا؟".

​