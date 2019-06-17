خلطات تبييض البشرة بطريقة سهلة وعملية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 08:45 مساءً - كثيرات من السيدات يفضّلن الحصول على بشرة فاتحة ومشرقة، فيلجأن إلى استخدام كريمات مبيّضة او حتى بعض مستحضرات التجميل التي تجعل ملامح وجههن أكثر إشراقاً.

في ما يأتي خلطات تبييض يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وعملية:



- خلطة تبييض البشرة بالشوفان

ضعي في الخلاط الكهربائي ملعقتين من الشوفان وأضيفي إليهما ملعقة من السكر وملعقة من العسل الطبيعي ونصف كوب من اللبن السائل. اتركي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج واحد تضعينه على وجهك مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستحصلي على بشرة نظيف ومشرقة.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

الشوفان لتبييض البشرة



- خلطة تبييض البشرة بالكركم

للكركم فوائد كثيرة للبشرة منها تقشيرها وتنظيفها وتفتيحها.

في وعاء جاف ضعي ملعقتين من الكركم وأضيفي إليهما ملعقتين من طحين الحمص وربع كوب من زيت الزيتون. اخلطي المكوّنات جيداً لتحصلي على مزيج واحد. ضعي المزيج على وجهك ودلكيه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

الكركم لتبييض البشرة



- خلطة تبييض البشرة بالموز

في وعاء جاف ضعي حبة موز طازجة وأضيفي إليها القليل من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. وزّعي العجينة على وجهك بعد التأكد من نظافته تماماً واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

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الموز لتبييض البشرة



- خلطة تبييض البشرة بالخيار

يحتوي الخيار على الفيتامين E الذي يساعد في تعزيز مرونة البشرة، كما يساعد في تقليص مسامات الوجه الواسعة. تناولي حبة خيار طازجة واهرسيها جيداً حتى تحصلي على عصيرها. امسحي وجهك بعصير الخيار واتركيه حتى يجف تماماً قبل ان تغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي.

الخيار لتبييض البشرة

- خلطة تبييض البشرة بالألوفيرا

يساعد الألوفيرا على تعزيز عملية إنتاج مادة الميلانين كما يمنح البشرة ملمساً ناعماً. استخرجي جل الألوفيرا من نبة الصبّار واضيفي إليه كميّة مناسبة من ماء الورد. اخلطي المكوّنين حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس، تضعينه كقناع على وجهك لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.