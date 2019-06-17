ما هو بروتين الشعر وكيف يمكن الحصول عليه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 08:45 مساءً - يتكون الشعر من البروتينات التي تحتوي على الأحماض الأمينية، التي تشكل نحو 20٪ من وزن الجسم في العضلات، الجلد، العظام والشعر. وتساعد البروتينات على زيادة نعومة الشعر وحمايته من التقصف والحفاظ على مظهره اللامع. ويتمّ تطبيق البروتين من خلال استخدام أجهزة ذات نظام حرارة عالي كمكواة فرد الشعر وغيرها من الأجهزة التي تساعد على امتصاصه بشكل أسرع.

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ما هي أضرار البروتين؟

على الرغم من أن للبروتين فوائد كثيرة للشعر، تبقى هناك بعض الأضرار التي قد يتسبّب بها منها:

- تساقط الشعر بعد فترة من استخدام البروتين خاصة إذا كان الشعر خفيفاً أو ضعيفاً.

- التخفيف من الدهون التي تفرزها فروة الرأس ما يجعلها ضعيفة وجافة.

- قد يؤدي البروتين إلى تقصّف الشعر.

- قد يتسبّب البروتين في بعض الأحيان بحساسية على فروة الرأس وظهور طفح جلدي.

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أنواع بروتين الشعر

يتوافر بروتين الشعر بأنواع كثيرة منها بروتين الكولاجين الذي يمنح الشعر ملمساً حريرياً ناعماً، والبروتين النباتي الذي يعزّز صحة الشعر ولمعانه، والذي يمكن الحصول عليه من خلال تناول البقوليات والمكسّرات على مختلف أنواعها، والبروتين الحيواني الذي يساعد في نموّ الشعر بفضل احتوائه على أحماض أمينية بنسبة عالية جداً. ويمكن الحصول على البروتين الحيواني من خلال تناول الحليب والبيض والأسماك واللحوم...

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بالإضافة إلى هذه الأنواع هناك بروتين الحرير الذي يستخدم في علاج مشاكل الشعر الجاف والمتقصّف، وبروتين القمح الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر وبروتين الكافيار الذي يحتوي على الأوميغا 3 وأوميغا 6 وبعض الفيتامينات المفيدة لصحّة الشّعر مثل: فيتامين A وفيتامين E.

كل هذه الأنواع وغيرها من البروتينات تساعد في معالجة مشكلة تقصّف الشعر وجفافه، ولكن إذا تم استخدامها بشكل صحيح. وقد عمدت العلامات التجارية إلى إطلاق مستحضرات عناية بالشعر غنيّة بالبروتينات من شامبوهات وأقنعة وكريمات معالجة...