"بوسة الفول السوداني القاتلة".. قبلة من الحبيب تؤدي إلى وفاة فتاة كندية

في واقعة غريبة انتهت بوفاة فتاة كندية حينما قبلها صديقها، إذا تسبب ذلك في نقص حاد في تدفق الأكسجين إلى المخ لديها، مما أدى إلى وفاتها.
فبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن الفتاة صاحبة الـ20 عاما، كانت على موعد غرامي مع صديقها، الذي تناول ساندتوش يحتوي على زبدة الفول السوداني، لكنه لم يعلم بأن حبيبته تعاني من الحساسية الشديدة تجاه الفول السوداني.
وبسبب هذه الحساسية الشديدة من الفول السوداني، أصيبت الفتاة بنوبة ربو حادة ولم يكن معها جهاز الاستنشاق الذي تستخدمه، فاتصل صديقها بالإسعاف، لكنها وصلت بعد 8 ثمان دقائق وفشلوا في إنقاذ الفتاة إذا توقف قلبها وتوفيت، قبل وصولها إلى المستشفى.
وتم تشريح جثة الفتاة، وتبين أنها عانت من انكماش شديد للدماغ، بسبب نقص الأكسجين، الذي توقف عن التدفق إلى المخ.
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