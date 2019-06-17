عروس تطلب الطلاق في الكوشة: "جوزي بيحب واحدة تانية"

بعد عامين من الخطوبة، طالبت "مروة.م" (26 عامًا) بالطلاق في يوم زفافها، لاكتشافها خيانة زوجها مع آخرى.

"الآنسة المطلقة"، لقب اكتسبته الفتاة العشرينية عقب انتهاء زواجها يوم الزفاف، لتعلق زوجها بأخرى، سعادة انطفأت في يوم تتمناه كل فتاة.

"اتخطبنا سنتين عن طريق إحدى الجيران، وكانت العلاقة فيها احترام متبادل، حبيته جدًا درجة تفوق الوصف، ولكن هو قلبه كان مع حد تاني"، بهذه الكلمات بدأت "مروة"، حديثها لـ"هُن"، بعد الصدمة التي تعرضت لها يوم زفافها.

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تروي الفتاة العشرينية: "يوم فرحي وأنا في قمة سعادتي باليوم اللي بتحلم به كل فتاة، تليفوني رن رديت وأنا مبسوطة، لأتفاجئ، ببنت تلومني أني كسرت قلبها وأخدت حب عمرها".

بين الصدمة والاندهاش، حاولت "مروة"، استيعاب ما يحدث معها: "بعد ما اتكتب كتابي بقيت مطلقة!"، وبعد صمت لحظات، طلبت منٍ تلك الفتاة التي تتوسل إلي راجية مني بأن أكسر فرحتي لكي تتزوج حب عمرها، قائلة: "محمد بيحبني أنا وأتجوزك عشان يرضي أهله".

ولكي تتأكد العروس من الحديث، قالت لها أنها تستعد ترسل جميع الرسائل وسجل المكالمات بينها وبين عريسها، وعندما أتي إليها "محمد"، العريس، لكي تستكمل مراسم الزفاف واجهته، فانكر، فاضطرت التمثيل حتى تصل إلى قاعة الزفاف، وبعد نفس عميق، طلبت الطلاق وسط الحضور، فتحول الجميع في حالة ذهول، حتى واجهته بالرسائل التي أرسلتها الفتاة، لذلك قال لها "إنتٍ طالق".

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