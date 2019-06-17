بالفيديو| فنانة سورية ترقص بطريقة جريئة مع زوجها على الهواء

نشر الفنان السوري باسم ياخور، مقطع فيديو من الحلقة المقبلة من برنامجه "أكلناها"، الذي يعرض على قناة "لنا"، ليعلن بأن ضيفته هي الفنانة السورية ديما بياعة.
وقدمت "بياعة" رقصة جريئة مع زوجها الحالي، الذي يصغرها بسنوات، وارتبطت به بعد انفصالها عن الفنان السوري تيم حسن.
وأظهر مقطع الفيديو، أيضًا، توجيه "ياخور" عددا من الأسئلة إلى الفنانة السورية، منها ما دار حول "فقدانها للثقة بكل الرجال".
وكانت الفنانة السورية ديما بياعة قد انفصلت عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، بعدما أنجبت منه طفلين، هما: "ورد" و"فهد".
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