مصرية ضمن أهم ملهمات العالم العربي في القمة العربية بأمريكا

وقع اختيار الجهة المنظمة للقمة العربية الأولى للمرأة العربية في دول أمريكا الشمالية، على الدكتورة حنان عبد المنعم، خبيرة التدريب والتنمية البشرية ومدير عام الشؤون الإدارية بشركة "ميدور" للبترول، لتكون ضمن أربعين متحدثة عربية من ملهمات العالم العربي، ومنهن سيدات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في للقمة الأولى للمرأة العربية في دول أمريكا الشمالية، والتي تنعقد حاليا بمدينة كالجاري الكندية.

وتهدف القمة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المرأة العربية مع طرح الرؤى والحلول المنظورة، كما ترمي القمة إلى تغيير المتعارف عليه من آراء بشأن قدرات وإمكانات المرأة العربية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والصورة النمطية للثقافة العربية.

كما سيتم في نهاية القمة طرح التوصيات على المسؤولين الرسميين لدول كندا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وسفراء الدول المعنية الذين حضروا القمة.

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