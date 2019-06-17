مجموعةُ نعيم خان لريزورت 2020.. غنيّة بتصاميم السّهرة المُزخرفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم المصمّم المبدع، نعيم خان، تشكيلة أزياء ريزورت 2020 في صالة العرض، وفور الدّخول، نجد أمامنا زوجًا من فساتين الترتر البرّاقة بصور ظليّة ضخمة وأنيقة، الأوّل، هو فستان القفطان الأزرق، والثّاني، فستان بيبي دول، باللّون الأرجواني، مرصّع بالجواهر، وقد طغى مزاج العطلة على المجموعة.

وشملت المجموعة، بدلات البيجاما البرّاقة، المكوّنة من قطعتين، فساتين خفيفة الوزن بتطريزات ذهبيّة. كما جاءت التّصاميم بالعديد من الزّخارف، كالرّيش والأهداب، والتي قام بتوزيعها بشكل خفيف على حواف القطع، ليس فقط، لجعل الملابس أكثر إغراء على الجسم، ولكنْ لإعطاء إحساس بالحريّة الكاملة مع مساحة أكبر للتّحرّك.

كان كلّ شيء بوزن الرّيشة، بما في ذلك بنطلون الأربطة المتدفّق، الذي جاء بصورة ظليّة رسميّة، وفساتين الترتر الأنيقة، وفساتين القفطان بنمط الطّبقات.

وبذل "خان" جهودًا كبيرة لجذب العملاء الأصغر سنّا، هذا الموسم مع قطع منفصلة تتميّز بالرّاحة، وسهولة ارتدائها، بما في ذلك البلوزات الفيكتورية بقماش الدانتيل، وفساتين الأزرار، التي يمكن تنسيقها مع البنطلون.