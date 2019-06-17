النجمات يجذبن الأنظار خلال حفل "الحديقة السرية" في جنيف

تألَّقت العديد من النجمات بحفل "الحديقة السرية" الخيري التابع لمؤسسة "Naked Heart Foundation" بمدينة جينيف اليوم، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

وكان من ضمن الحاضرين مطربة البوب "ريتا أورا"، 28 عاما، التي ارتدت ثوبًا أسود رائعًا شفافًا ومطرزًا، ولكن بسبب ضخامة الفستان استعانت بعارضة الأزياء الشهيرة "ناتاليا فوديانوفا"، أثناء تحركاتها لالتقاط بعض الصور بالحفل، كما اختارت إطلالة انتقائية رائعة لملحقات فستانها، حيث أضافت لمسات خفيفة لزوج من الأقراط المرصعة بالألماس وخاتم رائع.

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ومن بين نجمات الحفل حضرت النجمة الشهيرة "فيكتوريا سيكريت"، وكذلك "أنجيل إلسا هوسك" التي بدت جذابة في ثوب أبيض انسيابي، وحضرت بصحبة صديقها الضخم "توم دالي"، بينما تألقت "بترا نيمكوفا" عارضة الأزياء التشيكية، في ثوب أزرق طويل وقلادة من الياقوت الأزرق.

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وتذهب جميع الأموال التي يتم جمعها لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حفل "الحديقة السرية" الخيري التابع لمؤسسة "Naked Heart Foundation" تذهب جميع الأموال التي يتم جمعها لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في المساعدة في بناء مجتمع شامل مفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة.

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