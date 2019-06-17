ابتعدوا قليلًا.. المرأة الحامل تحتاج 66 سم من الفراغ لتجلس بجانبك (دراسة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

هل تصبح المرأة أثناء الحمل أكثر عرضة للنسيان أو اتباع سلوكيات غريبة إلى حد ما؟.. وللإجابة على هذا السؤال، فإن نتائج العديد من الأبحاث التي أجريت على دماغ المرأة أثناء الحمل اختلفت بشكل كبير.

وفي دراسة جديدة، أجرتها جامعة أنجلينا روكسين البريطانية، بالتعاون مع مستشفى أدينبروك، أوضحت أن النساء أثناء فترة الحمل، يكون عقلهن في حالة نشاط ويقظة أكثر من رفقائهن. كما تحتاج المرأة إلى الجلوس في مساحة واسعة على أن تفصلهن حوالي 66 سم.

وبحسب الدكتورة فلافيا كارديني، من أنجليا روسكين، فإن الحمل يعمل على إحداث تغيرات هائلة وسريعة على جسد المرأة، وتتغير مع نمو الجنين بشكل دوري، مما يجعل عقل الأم ينتبه إلى حاجتها لتغيير المساحة المحيطة بجسمها مباشرة.

واعتمد الباحثون على استخدام اختبارات على أكثر من 80 امرأة حامل أثناء الثلث الثاني والثالث من الحمل، مع المقارنة بـ41 امرأة غير حامل.

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واستخدمت الاختبارات السمعية لقياس مدى حساسيتهم للأشياء المحيطة، وانتهت الدراسة إلى حاجة المرأة الحامل إلى مسافة طول ذراع كامل، مع من حولها، لكن الباحثون أكدوا أن هذا الأمر يمكن أن يختلف بحسب الثقافة والعمر والبيئة أيضًا.

وتتعرض المرأة أثناء الحمل إلى تغيير كبير في الهرمونات، وخاصة الأستروجين والبروجسترون، مما يؤثر على حالتها المزاجية، ونمو الجنين، وكذلك طبيعة النشاط والحركة الخاصة بها.

ومن التغيرات المصاحبة للحمل أيضًا، زيادة الوزن، والتي تسبب تغيرات في تدفق الدم وتوزيع السوائل في الجسم خاصة في الأطراف السفلية.

ومن أكثر التغيرات الشائعة أيضًا تمدد الجلد، في البطن ومنطقة الثديين خاصة في الثلث الأخير من فترة الحمل، وقد يزداد نبض القلب الطبيعي بمقدار 15-20٪ عن الحد الطبيعي.