منها البروكلي والسبانخ.. مأكولات تساعدك في القضاء على التهاب العظام والمفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – لمياء يسري:

تسبب إصابات العظام والمفاصل آلامًا مزعجة، قد تستمر لأيام متواصلة دون وجود علاج أو مسكن واضح للآلام.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي دقيق ثبت أنه يساهم في الحد من آلام المفاصل، إلا أن الدراسات أظهرت أن بعض الأطعمة والتوابل تساعد المرضى على الشفاء منها بحسب ما جاء بموقع Bright Side، الذي نشر قائمة تضم أشهر الوجبات والمكونات، وهي كالتالي:

- الفواكه

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة لجهاز المناعة، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تساعد على التقليل من التهاب المفاصل خاصة التي تحتوي على مركب بروانثوسيانيدين، مثل العنب.

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والأنواع التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال، والحمضيات، والكرز الذي أثبتت الأبحاث قدرته على التخلص من هشاشة العظام.

كما أظهرت دراسة أجريت على النساء المصابين بالتهاب المفاصل، أنه بعد شرب عصير الكرز اللاذع لمدة 3 أسابيع فقط، انخفضت علامات الالتهابات وخف جزء من آلامهن أيضًا.

- الخضار

تساعد الخضراوات على الاستشفاء من عدة أمراض، من بينها التهابات المفاصل. مثل السبانخ، التي تحتوي على مضادات الأكسدة، فضلًا عن مركب كيمبفيرول، الذي ثبت أنه يقلل من الالتهاب والألم ويبطئ من تطور هشاشة العظام.

والبروكلي أيضًا يحتوي على السولفورافان الذي يساعد على تخفيف آلام المفاصل، وتقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.