مصرع حسناء البوكر الروسية ليليا نيفيكوفا بطريقة مفجعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت الحسناء الروسية ليليا نيفيكوفا - التي اشتهرت بممارستها للعبة “البوكر” عبر الإنترنت - مصرعها في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.

ووفقا لما ذكرته “فوكس نيوز” نقلا عن وسائل إعلام روسية فإنه قد تم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها.

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والد الشابة كان قد حاول التواصل مع جيرانها لشعوره بالقلق عليها، بعد أن فشل في الوصول إليها عبر الهاتف.

التحقيقات الأولية للشرطة الروسية جاء فيها ان هناك آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا، مرجحة غياب أي شبهة جنائية.

ليليا كانت قد اشتهرت باسمها ” liay5 ” في مواقع “البوكر” عبر الإنترنت، كما أنها تتمتع بشعبية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إذ يتابع حسابها أكثر من 17 ألف شخص.. وإلى جانب شهرتها في عالم البوكر، تحمل ليليا شهادة في الهندسة من جامعة بومان في العاصمة الروسية، كما أنها من ممارسي رياضات التجديف والتزلج على الجليد.