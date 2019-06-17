والدة الطفل يوسف توجه له رسالة مؤثرة: "بشوفك في كل حاجة.. وبحس إني اتجننت"

رسالة مؤثرة، بعثتها مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، عقب شهر من تسليم قاتليه إلى أجهزة الأمن، لتنفيذ حكم صادر بحقهما بالسجن 7 سنوات.

وشاركت "قناوي" عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور تجمعها بالأخير، قائلة: "وحشتني جدًا يا جو.. كل حاجة بشوفها أو بسمعها أو بعيشها بحسك فيها، وبترجم كل المواقف ليك إنت، كل العيال اللي بشوفها بشوفك فيهم، كل الأغاني الحلوة اللي بسمعها بشوف كلامها كأنها ليك إنت، كل الحكايات بدور فيها على التشابه اللي بينك وبينها".

وأضافت: "ساعات بحس إني اتجننت وساعات أكتر بحس أني بالعكس بقرب للحقيقة أكتر، يارب أجمعنا من تاني في مكان أحلى و في مساحات للروح واسعة وعوضني من تاني بوجوده ومتحرمنيش منه تاني أبدًا، العوض يارب، احفظلي ولادي من كل شر، قوي إيماني وصبرني وأرزقني برزق ولادي يارب".

واختتمت: "بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم".

السعادة سكنت قلب أمه لأول مرة منذ عامين.. القصة الكاملة لمقتل الطفل يوسف

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يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريًا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، لإدانتهما بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة عضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد الغلبان، ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة الحكم.

وفي مايو 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وغرمت المحكمة مقدم طلب الرد 4 آلاف جنيه، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل الطفل إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحال بمنطقة السادس من أكتوبر.

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