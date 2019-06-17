الامارات | "ذا فويس"..لمن هم فوق الـ 60 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا فويس"..لمن هم فوق الـ 60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة MBC عن استعدادها لإطلاق نسخة جديدة من برنامج "The Voice" مخصص لكبار السن (60 عام وما فوق) يحمل اسم "The Voice Senior".

ودعت من خلال الإعلان الذي نُشرته على Instagram المواهب للمشاركة في الموسم الأول منه، موضحة تفاصيل التقدم إليه.

فيما لم يتم الكشف عن أية معلومات تخص أسماء لجنة التحكيم، أو موعد بدء العرض.

Advertisements

وكانت شبكة MBC قدمت نسختين سابقتين من البرنامج، الأولى مخصصة للشباب ، والثانية للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "The Voice Senior" قُدم في عدة لغات، ضمن بلدان مختلفة.