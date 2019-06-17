ميغان ماركل تتألق بعدد كبير من الإطلالات المميزة قبل فترة الحمل

ميغان ماركل Meghan Markle الدوقة الشهيرة التي تُعتبر من النساء الأكثر أناقة، ومنذ دخولها العائلة الملكية بشكل رسمي، أصبحنا نراها في إطلالات مميزة تجمع بين الأسلوب الأنثوي الناعم، والأسلوب الكلاسيكي ذي الطابع المحافظ، وقد شاهدناها في مختلف المراحل منذ حفل الزفاف، ومرورًا بفترة الحمل وبعد الولادة، في أجمل الإطلالات المميزة، وقد جمعنا بالصور إطلالات ميغان ماركل بعد الولادة وقبل الحمل في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.

أحدث إطلالات ميغان ماركل بعد الولادة:

شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في أحد الاحتفالات الرسمية بعد الولادة، وقد اختارت إطلالة ناعمة باللون الأزرق الكحلي، كانت عبارة عم فستان ميدي ناعم بأكمام متوسطة الطول، ونسقت معه قبعة بتصميم مبتكر، وشنطة يد صغيرة من الجلد باللون الأزرق التركواز، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

فستان أبيض ميدي تألقت به ميغان ماركل:

في أولى إطلالات ميغان ماركل بعد الولادة، شاهدناها في فستان ميدي ناعم باللون الأبيض، بقصة الترانشكوت من دون أكمام، وله حزام على الخصر، ومزين بصفّيْ أزرار، وقد نسقت مع الفستان حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

Advertisements

إطلالات ميغان ماركل قبل الحمل:

تألقت ميغان ماركل Meghan Markle بعدد كبير من الإطلالات المميزة قبل فترة الحمل، والتي تميزت بالأنوثة والأسلوب الراقي مع لمسات من العصرية، وقد اختارت فيها فساتين ميدي مميزة من “جيفنشي” Givenchy، و”ديور” Dior، و”كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، وتنسيقات في التنانير مع القمصان، والبدلات الرسمية الأنيقة

قد يهمك أيضا:

ميغان ماركل تظهر بإطلالة متوهّجة وتثير الجدل بـ"خاتمها الجديد"

دوقة ساسكس ميغان ماركل بإطلالة أنيقة من جيفنشي