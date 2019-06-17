تسوّقي إكسسوارات صيفية بألوان قوس القزح لإطلالة مميَّزة

تعدّ المجوهرات من بين التصاميم المحببة إلى قلب كل امرأة إذ تزيدهنّ جمالا وسحرا، كما تنقل إطلالاتهنّ إلى مستوى آخر بكل ثقة. موديلات المجوهرات تختلف وتتعدّد لتتماشى مع كل السيدات مهما كان ذوقهنّ وستايلهنّ، ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن أكثر من دار قدّمت موديلا جديدا للمجوهرات ألا وهي Rainbow Jewelry.

ترتكز هذه الصيحة على المجوهرات التي تتميّز بالحبيبات الملوّنة بتدرّجات قوس القزح والمرصوصة الواحدة إلى جانب الأخرى. من الخواتم، الأقراط والقلادات. ستجدين موديلات عدّة تتّسم بالأحجار الملوّنة، تتناسب معكِ مهما كان أسلوبكِ، كما أن هذا الموديل من المجوهرات مناسب جدّاً للأيام الصيفية إذ ستنمنحكِ إطلالة مرحة، مشعّة بالألوان المرحة، إضافةً إلى أنها ستتماشى مع ملابسكِ مهما كان لونها أو ستايلها.

إن كنتِ تحبّين اللجوء إلى موديلات ناعمة تعكس أسلوبكِ البسيط، فاختاري سوار Sydney Evan الذي يتميّز بكلمة Love المزيّنة بأحجار الياقوت، الزمرد، الياقوت الأزرق والجمشت. كما يمكنكِ اعتماد قلادة AUrate التي تتميّز بحبيبات الياقوت والأحجار الكريمة المتراصة على شكل أفقي مستقيم، أو يمكنكِ اللجوء إلى قلادة Andrea Fohrman المزيّنة بحبيبات أحجار الياقوت، الزمرد والياقوت الملوّنة.

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لتسلّطي الضوء على ستايلكِ العصري والمميّز، اختاري خاتم Jessica Biales الذي يوضع في الخنصر. هذا الموديل سيزيّن أناملكِ بطريقة ملفتة من دون شكّ. كما يمكنكِ اعتماد أقراط L’Atelier Nawbar التي تجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية في الوقت عينه، أما إن كنتِ تحبّين المجازفة في لوكاتكِ واختيار موديل مبتكر وغير مألوف، فالجئي إلى أقراط Nadine Ghosn التي تأتي على شكل مسطرة هندسية مزيّنة بالحبيبات الملوّنة.

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