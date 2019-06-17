استلهمي إطلالة صيفية مُوفَّقة بتنسيق مميز لـ"الجمبسوت"

عُرفت صيحة "الجمبسوت" كإطلالة بسيطة تتحلى بها السيدات في مشاويرهنّ اليومية، إذ إننا لاحظنا رواج هذه الموضة في هذه السنة بموديلات متنوعة.

ونستعرض فيما يلي أجمل تصميمات الجمبسوت التي تناسب إطلالاتكِ المختلفة:

1- الجمبسوت اللينين

يمكنكِ اختيار الجمبسوت اللينين المزوّد بـ حزام يضم الخصر، مع شبشب وحقيبة الدلو، لاطلالة يومية مميّزة .

2- الجمبسوت الواسع

إن كنتِ تتمتّعين بقوام ممشوق نسّقي جمبسوت بـ أرجل واسعة، مع صندل شفاف، وحقيبة عصرية لاطلالة راقية .

3- الجمبسوت المورد

من أجمل الاطلالات الصيفية هي في الجمبسوت المورد الذي لا يحتاج لأيّ اكسسوارات، ويمكن تنسيقه مع صندل مفتوح .

4- الجمبسوت الملون

اختاري هذا الموديل من الجمبسوت مع حذاء بكعب عالٍ لاطلالة نهارية، إذ إنه يناسب أجواء الصيف الحارة والمرحة .

5- الجمبسوت الرسمي

احتلّت صيحة الجمبسوت الرسمي ممشى عروض أهم الدور العالمية للأزياء، فمنهنّ من استبدلن فساتين الزفاف بجمبسوت أبيض مطرّز مع كاب ملكي، لذلك يمكنكِ اختياره لمناسبة مسائية رسميّة .

6- الجمبسوت الدنيم

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تعدّ صيحة الدنيم من صيحات الموضة التي لا تبطل، لذلك اختاري الجمبسوت الدنيم، ونسّقيه مع حزام يضمّ الخصر من اللون نفسه، وحقيبة من لون مختلف .

7- الجمبسوت بنقشات

يمكنكِ تنسيق الجمبسوت بـ نقشات مع حذاء مول أو صندل، لاطلالة صيفية بامتياز .

8- الجمبسوت بلون فاقع

من الألوان الرائجة لهذا العام هو اللون الأصفر، لذلك اختاري جمبسوت بكتف واحد من اللون الأصفر، ونسّقيه مع حذاء مفتوح بكعب عالٍ، وحقيبة الكلاتش لاطلالة أنثوية وراقية .

9- الجمبسوت المخطط

تمنحكِ الأزياء المخططة اطلالة فريدة من نوعها، لذا اختاري جمبسوت بأرجل واسعة من هذا الموديل، مع حذاء مفتوح من لون مختلف لاطلالة نهارية موفّقة .

10- الجمبسوت الشورت

لم تقتصر صيحة الجمبسوت على أن تكون بصيحة البنطلون، انّما يمكنكِ اختيار الجمبسوت الشورت الذي ظهر بكثرة على ممشى عرض الأزياء لأهم الماركات العالمية، مثل هيرمس، وتنسيقه مع حذاء برباط أو صندل.

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