وفري فلوسك.. بدائل طبيعية لترطيب بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ننفق الكثير من الأموال على منتجات البشرة والوجه، رغم وجود بدائل طبيعية لها، تحقق نتائج أفضل، وذات تكلفة أقل. وهناك عدد من المواد الطبيعية، التي يمكن استخدامها بدلًا من شراء مواد تجميل باهظة الثمن، وفق ما ذكر موقع "hermoney".

- كريم الحماية من الشمس

تستخدم الكريمات الوقائية اليومية للحماية من الشمس، ويزيد سعر الكريم مع قدرته على حماية البشرة من أشعة الشمس، ويحتاج البعض إلى استخدام مرطبات جانبية لحماية البشرة من الجفاف.

ويمكن استبدال كل هذا العدد من الكريمات، بنوع واحد فقط، يحتوي على مواد حماية من الشمس وكذلك نسبة من الترطيب، وفي حال وجدت بشرتك لا تزال في حاجة إلى ترطيب فيمكنك استخدام كريم ليلي خفيف.

- كريم العيون

يمكن للكريمات التي تستخدم حول العين أن تسبب الحساسية والتجاعيد، والتي يصعب علاجها.

استخدام كريم الجلسرين، هو حل مثالي لتطريب كثيف لمنطقة حول العين.

- محدد شفاه

يمكنك استبدال محدد الشفاه بأي من أنواع المرطبات الشفاه المفضلة لديكِ، فهو الحل الأمثل لحماية الجلد، وتثبيت أحمر الشفاه.

- التونر

يستخدم التونر في التنظيف العميق للبشرة من المكياج مع غلق مسام البشرة، ويمكن استبداله بزيت الزيتون وفركه على البشرة باستخدام منشفة أطفال، فهي لطيفة على الجلد، كما أن زيت الزيتون خالي من الكحول.

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- الماسكرا الشفافة

انتشرت الماسكرا الشفافة في الآونة الأخيرة، والتي تعمل على إطالة الرموش دون إضافة أي ألوان إليها مثل اللون الأسود المعتاد، ويمكنك استبدالها بجل أو مثبت شعر، واستخدامها بنفس الطريقة المعتاد للماسكرا.

- ماسكات البشرة

يجب أن يكون لديكي روتين يومي طبيعي، وكذلك أسبوعي من المواد الطبيعية للحفاظ على نضارة بشرتك بشكل دائم، بعد معرفة نوعها إذا كانت جافة أو دهنية واستخدام المواد الأمثل لها.

الحل الأفضل هو المداومة على تنظيف عميق للبشرة، واعتماد ماسكات طبيعية مثل قناع الزبادي أو الطين.

- ماسكات الشعر

لا يختلف الأمر كثيرًا عن البشرة، فيجب غسل الشعر 3 مرات أسبوعيًا، وتركه ليجف في الهواء الطبيعي قدر الإمكان، مع تجنب استخدام مكواة الشعر قدر الإمكان.

- مقشر الشفاه

زيت الزيتون والسكر حل مثالي لشفاه رطبة، ولن تكونين بحاجة إلى شراء منتجات باهظة الثمن.

- الخطوط البيضاء

استخدمي زبدة الكاكاو أو أي مرطب مفضل لديكِ، ويمكنك التخلص من هذه الخطوط في أي مكان من الجسم مع الوقت.