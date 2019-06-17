بالصور| دليلك لقضاء رحلات سياحية في الإسكندرية خلال مباريات "أمم إفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تلقى مدينة الإسكندرية اهتمامًا واسعًا لدى جماهير كأس الأمم الأفريقية من جميع أنحاء العالم، ويرغب البعض في "ضرب عصفورين بحجر" وذلك عن طريق البحث عن أفضل الأماكن السياحية في المحافظة التي من المقرر أن تقام فيها مباريات المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).

يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز الأماكن السياحية في الإسكندرية التي تتيح لجماهير المجموعة الثانية فرصة الاستمتاع بجولات سياحية لا مثيل لها.

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- محطة الرمل

ميدان محطة الرمل من الأماكن التراثية الأقدم في الإسكندرية التي تحظى بشهرة واسعة، ويعتبر مقصدًا لمختلف الأشخاص من محبين لهذا الطراز.

ظهرت في الميدان الشهير بظهور بعض المتاجر والمقاهي السياحية ذات الطراز الحديث، بينما يبقى عدد من المقاهي الشهيرة التي أسسها أبناء جاليات أجنبية قبل عقود محتفظًا بطابعه الكلاسيكي الذي يعد مقصدًا للعشرات.

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- كوبري ستانلي

من المزارات المفضلة لدى أبناء المدينة وزوارها، وذلك على الرغم من كونه من المنشآت الحديثة في المحافظة، إذ لم يمر على تأسيسه 20 عامًا، وتم افتتاحه في مطلع الألفية.

الجسر الذي شيد بهدف تسهيل السيولة المرورية في منطقة خليج ستانلي اكتسب شهرته من تصميمه الأشبه بتصاميم القصور الملكية في هيئته، إلى جانب تفرده لكونه الكوبري الوحيد في الإسكندرية الذي يمر عبر البحر الأبيض المتوسط بصورة حولته إلى مكان توثيق لحظات الزفاف السعيدة لدى أبناء المحافظة، فضلاً عن كونه مقصدًا للأحبة والأسر إذ تم تصنيفه نقطة تجمع للاحتفال بعيد الحب في كل عام.

52 شاطئا

التوجه إلى الشواطئ الاختيار الرئيسي في رحلات الإسكندرية، ويوجد 52 شاطئًا بطول ساحلها على البحر المتوسط، 8 منها مجانية هي "المندرة، السرايا، ميامي، جليم، الأنفوشي، شهر العسل، الهانوفيل، المكس"، و22 بنظام الخدمة لمن يطلبها، ويكون رسم دخول الفرد 5 جنيهات تشمل الحصول على شمسية ومقعد ومنضدة، بالإضافة إلى جنيه واحد رسم إنقاذ غرقى وجنيه واحد رسم دخول دورة المياه طوال اليوم.

إضافة إلى 18 شاطئًا مميزًا برسم دخول 10 جنيهات للفرد، وجنيه واحد رسم إنقاذ غرقى وجنيه واحد رسم استخدام دورة المياه طوال اليوم، مع الحصول على شمسية ومقعد ومنضدة، و3 شواطئ خدمة سياحية متوفرة أيضًا للباحثين عن الخصوصية، هي "ستانلي ونيو بوريفاج والمندرة 1"، وفيها يدفع الفرد 15 جنيهًا رسم دخول وجنيهًا واحدًا رسوم إنقاذ غرقى وجنيه واحدا رسوم دورة مياه طوال اليوم شاملة الشمسية والمقعد والمنضدة.

قلعة قايتباي

كونها أحد أقرب الأماكن إلى البحر ويحيطها الماء من ثلاثة جهات، يجعلها من المناطق الأكثر برودة وتأثرًا بالأجواء المناخية القاسية في فصل الشتاء، إلا أن ذلك لم يمنعها أن تكون مقصدًا للزائرين خاصة من أبناء المدينة، إما للتنزه أو للصيد.

فور بدء زيارتك للقلعة كن مستعدًا للترجل في الممشى البحري المؤدي إليها والذي تحيطه مجموعة من القوارب الصغيرة على جانبيه بينما يتخذه عدد من أبناء المدينة موقعًا مناسبًا للصيد، هذا الممشى البحري بالسياح والعديد من الباعة والمصورين وبائعي التحف والهدايا التذكارية المصنوعة من أصداف البحر.

وتبلغ أسعار دخول القلعة 20 جنيهًا للفرد و5 جنيهات للأطفال والطلاب، وبجوارها يقع متحف الأحياء المائية الذى يمكن دخوله بتذكرة 5 جنيهات للفرد.

جولة في بحري وزيارة المرسي أبو العباس

منطقة بحري أحد أكثر المناطق التي تميز تراث الإسكندرية بطابعها العتيق، ورغم انتشار عدد من الأبراج الحديثة بها، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأماكن لم تتغير بفعل الزمن بدء من مرسى المراكب واليخوت مرورًا بالمطاعم والمقاهي العتيقة الساهرة بطول الكورنيش، وصولًا للأماكن الأثرية التي تتصدرها قلعة قايتباي.

وتتميز بحري بالتنوع في معالمها ما يمنح الزائر العديد من الاختيارات إذ يمكن القيام بجولة فى ميدان المساجد الشهير وزيارة أحد مساجد المرسي أبو العباس أو ياقوت العرش أو البوصيري.

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وجبة سمك بسعر مناسب

لا يفوتك وجبة السمك في الإسكندرية التي لها مذاق آخر في تقدمي المأكولات البحرية التي لا مثيل لها. وتضم عروس البحر مجموعة متميزة من مطاعم الأسماك خاصة بمناطق بحري والمنشية والمكس وأبو قير.

الترام والأتوبيس "أبو دورين"

الترام بنسختيه التراثية والأخرى المنضمة حديثًا لهيئة النقل من أشهر معالم الإسكندرية، الذي يتيح لك الاستمتاع بمشاهد من المدينة الساحرة، ليصطحبك في جولة لمشاهدة مباني المدينة وما تبقى من طرازها المعماري الكلاسيكي في جولة تبدأ من محطة الرمل وتنتهي عند منطقة "فيكتوريا" بسعر تذكرة تتراوح بين جنيه واحد و5 جنيهات وفقًا لاختلاف نوعية الترام والخدمات المقدمة به.

أما إذا كنت لا تريد الابتعاد عن رؤية مشهد البحر فيمكنك استقلال الأتوبيس الكهربائي الجديد الذي يصحبك في جولة بطول خط الكورنيش في مسافة تصل إلى 20 كيلو متر من المندرة وحتى قصر رأس التين بمنطقة بحري وتبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، كما يمكنك أيضًا استقلال الأتوبيس "أبو دورين" والذي يتخذ نفس خط السير مقابل 10 جنيهات سعر التذكرة للفرد الواحد.

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متنزهات وحدائق

ولمحبي زيارة الحدائق نصيب أيضًا من الترفيه، حيث تضم المدينة 5 حدائق مختلفة يجمع أغلبها بين المناظر الطبيعية والتاريخ وهي "حدائق قصر المنتزه الملكية، أنطونيادس، النزهة، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان".

وتأتي على رأس قائمة المتنزهات حدائق قصر المنتزه والتي يبلغ رسم دخولها للفرد 25 جنيهًا، كونها الأكثر تفردًا وجمالًا، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول كل من حديقة النزهة وحديقة انطونيادس 5 جنيهات للفرد، وتبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان 5 جنيهات للفرد.

مكتبة الإسكندرية

تعتبر من أهم أماكن السياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام؛ حيث أنها منارة الثقافات والفنون والحضارات المختلفة حول العالم وتم افتتاح المكتبة بشكلها الجديد عام 2002، وسُميت بالمكتبة العظمى؛ فهي ليست مكتبة تضم الكتب فقط ولكنها تحتوي على العديد من المباني المتمثلة في:

المكتبة الأم أو الرئيسية التي تحتوي على أعداد كبيرة من الكتب القيّمة في شتى المجالات.

القُبة السماوية.

قصور المنتزه والصفا والسلاملك

قصر المنتزة أحد القصور الشهيرة في مدينة الإسكندرية كما يطلق على المنطقة المقام بها القصر اسم المنتزه نسبة له، بنى القصر الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 م.

بنى قصر الصفا الكونت اليوناني إستيفان زيزينيا، حيث تم تسمية المنطقة نسبه له فيما بعد وذلك فى نهاية القرن الـ19ولكن تحول القصر إلى فندق جلوريا أوتيل ثم اشتراه الأمير محمد علي وأطلق عليه اسم قصر الصفا، ويقع القصر في محطة الرمل (زيزينيا).

قصر السلاملك، بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 ليكون مقرا له مع زوجته الكونتيسة "ماي توروك هون زندو" أو جويدان هانم وكلمة السلاملك تعنى المكان المخصص لاستقبال الرجال على عكس كلمة الحرملك والتي تعني المكان المخصص لاستقبال النساء .

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