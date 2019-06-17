شكاوى طالبات "علمي علوم": ورقة الإحياء مترجمة غلط ومختلفة عن النسخة العربي

"النسخة الإنجليزى غلط"، كانت هذه أبرز شكوى آثارت قلق طلاب شعبة علمي علوم، عقب دخول اللجان وذلك لاكتشافهم قبل قرب انتهاء وقت امتحان الأحياء، أن ورقة الأسئلة باللغة الإنجليزية تختلف عن العربية.

"أنا اكتشفت أن الترجمة مختلفة آخر 10 دقايق وغيرت الإجابة"، بهذه الكلمات بدأت رضوى طارق، طالبة، شعبة علمي علوم، حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن اختلاف الترجمة يجعل الإجابة تختلف وهو ما آثار قلقها قبل انتهاء الوقت.

بالصور "ثورة أمهات مصر": طلاب الثانوية يصوتون على الإجابة الصحيحة عبر تليجرام

ولم يختلف حديث ميرنا أحمد، طالبة: "الامتحان كويس بس أسئلة DNA، صعبة جدًا، وطويل ويحتاج وقت أكتر للإجابة، مؤكدة على اختلاف ترجمة النسخة العربي عن الإنجليزى، الترجمة غلط في الإنجليزي".

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وأكدت رضوى مجدى، طالبة، أن هناك بعض الأسئلة التي تحتاج وقت أطول للتفكير فيها، مضيفة: "أنا غيرت الإجابة في الإمتحان لما أخدت بالي أن نسخة العربي مختلفة عن الأجنبي لأن في العادي النسخة العربي مش ببص فيها".

وأكد خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، بموقع "فيس بوك"، امتحان الفلسفة سهل وجيد وفي مستوى الطالب المتوسط، والمنطق يوجد نقطتين عليهما خلاف، وامتحان الديناميكا طويل وفوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج وقت أطول.

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، امتحان الأحياء في اختلافات عليه بين المتوسط والصعب لوجود نقاط خلافية ذات أسئلة غير مباشرة تعتمد على الفهم ولم يراها الطلاب من قبل، "أسئلة إجابتها سهلة لكن صيغة السؤال جديدة وغير مباشرة"، بالإضافة لاختلاف ترجمة الأسئلة.

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