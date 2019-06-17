"اتسجنت.. وعمرو طلق من قبلها بكتير".. كيف دعمت ريهام سعيد دينا الشربيني

في محاولات منها، للإشادة دومًا بالفنانة دينا الشربيني، والإعراب عن إعجابها بها، وبموهبتها وأعمالها، لا تترك الإعلامية ريهام سعيد فرصة إلا وتحدثت عن الأخيرة.

وأمس، سلطت الإعلامية الضوء على علاقة "الشربيني" بالفنان عمرو أديب، مشيدة بدعمه لها، فنيًا وشخصيًا، وذلك عقب أولى حلقات برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، بعد عيد الفطر المبارك، حيث ذكرت أنها تُعتبر دينا الشربيني مُلهمة لها، حيث إنها مرت بالكثير من الظروف التي مرت بها الإعلامية.

اتسجنت.. لكن دلوقتي كل الناس بتتكلم عنها:

قالت "سعيد": "دينا الشربيني مرت بظروف زيي بالضبط، لأنها ظهرت كممثلة زي الصاروخ وكانت مكسرة الدنيا وكان مُتوقع لها أنها تشارك في كل الأفلام والمسلسلات بس فجأة دخلت السجن في إحدى القضايا وظلت سنة في محبسها".

وتابعت: "فجأة اقترن اسمها باسم مطرب كبير، هي طلعت اتكلمت عنه إنه دايما يدعمها فنيا ونفسيا، رغم إنهم رفضوا يعلنوا أي علاقة ارتباط بينهما، بين بينهما ارتباط فني، أصبحت دينا حاليا كل الناس بتتكلم عنها".

عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا:

في واقعة أخرى بالشهر الماضي، قالت الإعلاميّة ريهام سعيد إنَّ الفنان عمرو دياب انفصل منذ فترة بعيدة قبل «ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني».

وردت ريهام على سؤال لأحد متابعيها عبر «إنستجرام» جاء فيه «هو أنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟»، في إشارة لدينا الشربيني. وأجابت ريهام عن السؤال قائلة: «عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا».

وكانت ريهام سعيد أعربت عن دعمها للفنانة دينا الشربيني في بطولتها بمسلسل «زي الشمس» الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني.

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ونشرت ريهام عبر حسابها على «إنستجرام» صورة الإعلان الرسمي لمسلسل «زي الشمس» وعلقت: «غير أنك محترمة ومتواضعة أنتي إنسانه جميلة وتستحقي كل خير.. ابدعتي ابدعتي ابدعتي برافو برافو برافو.. ربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عاليه فوق السما.. ربنا بجد كبير».

وتوالت الكثير من تعليقات متابعي الإعلامية ريهام سعيد، إذ قال أحدهم: «عوضها عن إيه خير يا رب» لتتفاعل ريهام معلقة: «عن السجن والظلم».

يذكر إن الفنانة دينا الشربيني، تحدثت مؤخرًا خلال ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب عن علاقتها بالأخير، مؤكدة إنه كان داعمًا قويًا لها.

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