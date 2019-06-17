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وجهت كنزي دياب، نجلة النجم عمرو دياب رسالة لها، خلال الاحتفال بعيد الأب، عبر خاصية "أستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "كنزي"، صورتين تجمعها بوالدها، أولهما في فترة الطفولة، ومادة مصورة حديثها، معلقة عليهما باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".
وفي سياق متصل، تجاهلت "جنا" نجلة "الهضبة" تهنئته بعيد الأب، فيما نشر ابنه عبدالله صورة تجمعه بوالده في مرحلة الطفولة عبر "إنستجرام".
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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أكدت على انفصال "الهضبة" عن زوجته زينة عاشور، والدة كنزي وجنا وعبدالله، قبل ارتباطه بـ"الشربيني"، حيث ردت على سؤال لأحد متابعيها عبر "إنستجرام" منذ أسابيع، جاء فيه "هو أنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، في إشارة لدينا الشربيني، لتجيب الإعلامية على السؤال، قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"صورتين".. كنزي وعبد الله عمرو دياب يهنئان والدهما بـ"عيد الأب" وشقيقتهما تتجاهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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