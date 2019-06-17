بالصور| هاني البحيري يشارك في Toulouse Fashion week بفرنسا

أعلن مصمم الأزياء هاني البحيري، عن مشاركته في "Toulouse Fashion week" بفرنسا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "البحيري"، إن القائمين على الفعالية، منحوه لقب "أكبر مصمم أزياء في مصر والشرق الأوسط"، مضيفًا أنه تم اختياره ليعطي الدعم المعنوي والفني لمصممين الأزياء المشاركين بالعرض.

ومن المقرر، عرض مجموعة متنوعة من "الهوت كوتور" 2019-2020 لهاني البحيري، والتي تتميز بتنوع في التصميمات والألوان

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ويبدأ العرض من 21 وحتى 23 من شهر يونيو الجاري، وبعدها سيتوجه المصمم المصري للمشاركة في أسبوع الموضة الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

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