في بعض الأحيان تبدأ مشاكل العينين مبكرًا بسبب عادات لا ينتبه إليها الكثيرون. ومن هذه العادات كما ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا". العدسات اللاصقة ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة يؤدى إلى حدوث مشاكل في العين. أسباب جفاف العين نظارات شمسية عدم ارتداء نظارات شمسية، وتكرار ذلك يضر بالعين ويمكن أن يسبب مشاكل بصرية. فرك العينين يؤدى فرك العينين إلى نقل الأوساخ من اليد، ويمكن أن يتسبب في تلف القرنية. Advertisements المكياج استخدام مكياج قديم أو منتهي الصلاحية يضر بصحة العين ويسبب تهيج العينين. التدخين يتسبب التدخين في الإصابة بمشكلات في العين، ويهدد بإعتام عدسة العين. الإفراط في النظر إلى الهاتف يتسبب ضوء الشاشة الأزرق في جفاف العينين، ويؤدى إلى ضبابية في الرؤية. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منها "المكياج والتدخين".. 6 عادات يومية تضر بصحة العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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