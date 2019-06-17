لأصحاب التفكير الزائد.. كيف تنقذ نفسك من الإصابة بهذه الأمراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

التفكير الزائد عن الحد.. طوفان من الإجهاد العقلي الذي يؤثر سلبيًا على حياة أي شخص، فيه يبدو هشّا على حافة الأمراض النفسية والجسدية، التي يذكرها الدكتور إبراهيم الغرباوي الاستشاري النفسي، والدكتور محمود علي استشاري أمراض الباطنة، في تصريحهما لـ"الخليج 365" خلال السطور التالية:

أولًا: الأمراض النفسية.

- القلق، من أبرز الأمراض النفسية التي تصيب أصحاب التفكير الزائد.

- التوتر، إنهاك للعقل بالتفكير في أمور كثيرة يصيبك التوتر الذي قد يستمر معك إذا لم تخضع للعلاج.

- الاكتئاب، قد يتطور الأمر لدى أصحاب التفكير الزائد إلى الإصابة به.

ثانيًا: الأمراض الجسدية.

مرتبطة بعادة نفسية مثل التفكير الزائد عن الحد، ومنها:

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- القولون العصبي: وذلك لما يترتب عليه حدوث اضطرابات في الحالة النفسية التي تؤدي بدورها إلى خلل في وظائف القولون، كما أنه يُدخل الإنسان في حالة عصبية أحيانًا ينتج عنها الإصابة بالقولون.

- أمراض القلب: سرعة ضربات القلب؛ نتيجة الإصابة بقصور في الشريان التاجي به.

- الإصابة باضطرابات في حركة الجهاز الهضمي.

- ضيق التنفس، الذي ينتج عن حالة من الغضب يتسبب بها التفكير الزائد في أمر ما معقد.

نصائح ضرورة للابتعاد عن هذه العادة:

- التقليل من التفكير بتحديد وقت معين خلال اليوم للتفكير في حلول لجميع المشاكل التي تواجهك.

- محاولة التقليل من ضغوط العمل لأنها تسهم في زيادة عدد ساعات التفكير خلال اليوم.

- البعد عن المواقف المزعجة التي تتسبب في وقوع الإنسان تحت ضغط التفكير.