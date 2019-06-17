احذر.. أضرار جسيمة يسببها صرير الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية لطب الأسنان والفم والفك إن صرير الأسنان يعد أكثر من مجرد مشكلة مزعجة؛ حيث إنه قد يتسبب في أضرار جسيمة مثل تآكل الأسنان وكسور الأسنان ومشاكل الكلام، ناهيك عن المظهر القبيح للأسنان.

كما تكون الأسنان أكثر حساسية للسخونة والبرودة، فضلا عن الآلام في نطاق الصدغ أو أثناء المضغ في مفاصل الفك مثلا.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب لعلاج صرير الأسنان، وذلك بتحديد السبب الكامن وراءه، والذي قد يرجع إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والتوتر النفسي أو إلى التدخين أو بعض الأدوية مثل الأدوية النفسية أو مضادات الهستامين لعلاج الحساسية.

وإلى جانب مواجهة السبب المؤدي لصرير الأسنان يمكن أيضا اللجوء إلى ما يُعرف بالجبيرة السنية، التي تساعد على التخلص من الصوت المزعج الناجم عن احتكاك الأسنان ببعضها البعض، وذلك بإبعاد الفك العلوي عن الفك السفلي.