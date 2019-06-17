أسهل طريقة لعمل سموثى الخوخ والبرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري سموثى الخوخ والبرتقال على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كوبان خوخ (طازج) كوب عصير برتقال (طازج) علبتان من لبن الزبادي (بطعم الخوخ) Advertisements 3 ملاعق كبيرة سكر 6 مكعبات مكعبات ثلج طريقة التحضير: قشري الخوخ وقطعيه مكعبات. اخلطي كل المكونات فى الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج ناعم وقدميه.

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