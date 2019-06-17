منافسة جديدة بين النجمات العربيات في الفساتين البراقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 01:43 مساءً - نعلم جميعًا أنّ الفساتين البراقة هي خيار النجمات الأول والمفضل، حيث إنها توحي بالفخامة والأناقة، وتلفت الأنظار بشكل مميز في مختلف المناسبات، إن كان على المسرح أو على السجادة الحمراء، ومؤخرًا لاحظنا أنّ النجمات العربيات كنّ ميالات لاعتماد موديلات فساتين سهرة براقة في مناسباتهنّ، وكأنّ المنافسة قد عادت على نيل لقب الأكثر أناقة، وإليكِ بعض أجمل هذه الاطلالات.
أصالة نصري في فستان براق من نيكولا جبران:
في إحدى الحفلات شاهدنا أصالة نصري في إحدى أجمل اطلالاتها على الإطلاق، حيث إنها اختارت فستانًا براقًا من الترتر باللون الأخضر من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran تصميم الفستان فاخر ومبتكر مع قصة ضيقة وكاب Cape ينسدل على الأكتاف، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ماسية مميزة.
نادين نجيم في فستان براق من زهير مراد:
كثيرًا ما نشاهد نادين نجيم في فساتين سواريه براقة، وهذه الاطلالة التي اختارتها مؤخرًا لحفل “بولغاري” Bulgari كانت من ضمن الأجمل لها، حيث إنها تألقت في فستان براق باللون الأبيض حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad بقصة الكتف الواحد، وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا براقًا أيضًا.
يارا في فستان ملون براق من لابورجوازي:
يارا أيضًا شاهدناها مؤخرًا في اطلالة مميزة كانت من الأجمل لها منذ مدة، حيث إنها بدت متجددة وجذابة في فستان براق مشكوك بحبات الترتر الملونة من “لابورجوازي” Labourjoisie، قصته ناعمة ومنسدلة، وقد نسقت معه بعض المجوهرات الماسية.
النجمات العربيات في فساتين سهرة براقة، شاهدي الصور واختاري الأجمل.
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موديلات فساتين سهرة براقة من النجمات العالميات
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