أحدث صور موديلات عبايات 2019 من البلوجرز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 01:43 مساءً - العبايات الصيفية بالألوان المبهجة، والتصميمات الكلاسيكية الأنيقة، وتنسيقات مختلفة ما بين الكاجوال والكلاسيك، كل أفكار الموضة هذه تقدمها لنا البلوجرز على انستقرام بين فترة وأخرى، ليلهمن متابعاتهنّ بما هو جديد بعالم العبايات.

لذلك اخترنا لكِ أحدث صور موديلات عبايات 2019، وطرق تنسيق العبايات المختلفة لمناسباتِك، لتستوحي منها أفكارًا مميزة لاطلالتِك.



العبايات المعرقة بالورود باللون الفوشي من فاطمة حسام

فاطمة حسام

بأجدد اطلالتها لفتت المدونة الخليجية فاطمة حسام الأنظار إليها، بـ العباية المفتوحة باللون الفوشي، مع الورود البارزة على الأكمام، نسقت معها بدلة تبدو أنها متكاملة مع العباية أيضًا، وكعب عالٍ وشنطة ميتالك باللون الفضي، مناسِبة للحفلات النهارية في صيف 2019.



العبايات البيضاء الواسعة من فطامي بو حمد

فطامي بو حمد

تنسيق اللوك الحيادي باللون الأبيض أصبح أساسيًّا بحسابات مدونات الموضة، كهذه العباية الواسعة من المدونة فطامي بو حمد للعباية الواسعة مع السنيكرز الأبيض، والطرحة البيضاء، لتكمل اللوك نسقت الكلتش الأبيض البسيط، حتى لا تبدو متكلفة في النهار. بيوم مشمس ومزاج جيد، سوف تميلين حتمًا إلى اعتماد هذا اللوك المميز.



حنين الصيفي بالعبايات السوداء الشيفون

حنين الصيفي

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بلمسة غاية في الكلاسيكية ظهرت المدونة حنين الصيفي بعباية من الشيفون المطرز، مع الكعب العالي، بلمسة السيمي كلاسيك، تأخذ الطابع الرسمي، من الممكن أن تختاريها لحفلات العمل المهمة، مع الكعب العالي، وطرحة سوداء تُكمل الطابع الرسمي الخالي من الأنوثة.



العباية مع حزام الخصر بلون فاقع

المدونة فاطمة الأنصاري

إذا كنتِ تحبين إبراز خصركِ بشكل واضح وكبير، فقد اخترنا لكِ هذا اللوك من المدونة فاطمة الأنصاري، للـ عباية مع حزام الخصر باللون الاحمر، بخاصة مع نهاية الحزام المزين بـ الشراشيب، التي تمنحكِ "لوك" أنثويًّا وجريئًا.



والسؤال المهم الآن، أيّ واحدة من أحدث صور موديلات عبايات 2019 للبلوجرز أعجبتكِ.

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