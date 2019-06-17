أبرز إكسسوارات أزياء الكروز 2020 .. الأحذية الكلاسيكية والشنط الجلد مع الشراشيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 01:43 مساءً - كل عام تُبهرنا مجموعات أزياء الكروز التي تقدمها لنا أشهر بيوت الأزياء العالمية، بخاصة وأنّ فكرة الـ Fashion Resort تعتمد في أساسها على أزياء السفر، والتي عادة ما تستهدف المجتمعات الراقية، لهذا كان التركيز على الأزياء المترفة والغنية هو ما كنا نلاحظه بهذه المجموعات بشكل خاص.



إلا أنه في الأعوام الأخيرة بدأ الأمر يتغير قليلًا، بخاصة مع توسع السوشيال ميديا، أصبحت الموضة وعالم الأزياء مثار اهتمام كل الصبايا بدرجة كبيرة، وأصبحت أسابيع الموضة العالمية المختلفة محطّ أنظار الجميع، ولا تقتصر على فئة معينة، وربما قد يفسر ذلك التنوع الذي شاهدناه بمجموعات أزاياء الكروز 2020.

واليوم سيكون تركيزنا أكثر على الاكسسوارات المختلفة التي قدمتها كل دار، لتستلهمي منها ما يناسبكِ.



الحقائب المدورة مع الشراشيب من بالمان Balmain

حقائب الشراشيب المدورة من بالمان

ظهر الكثير من التصميمات المختلفة للـ شنط العملية التي يمكنكِ اعتمدها بالمناسبات، كالشنط المدورة مع الشراشيب المنسدلة، التي تضيف لمسة شبابية مختلفة لاطلالتِك، كالتي شاهدناها بدار أزياء بالمان Balmain، سواء كانت المصنوعة من خامات الجلد، أو الفيلفت، التي عبّرت من خلالها عن حرية المرأة وقوتها، بخاصة مع لمسة الأزياء الرجالية التي اعتلت مجموعته.



الأحذية الكلاسيكية من شانيل Chanel

الأحذية الكلاسيكية من شانيل Chanel

هذه المجموعة كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لـ Virginie Viard فيرجين فيارد، والتي حاولت فيها أن تجمع اللمسات المختلفة للعملاقين كوكو شانيل CoCo مؤسسة الدار، والمدير الإبداعي الراحل كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld، ما بين الازياء المستوحاة من الستينيات، والقطع المترفة التي تعودنا عليها من الدار.

لهذا كان وجود الاحذية الكلاسيكية الأنيقة المستوحاة من الخمسينيات، مع اللمسة الرجالية الحادة بالألوان المحايدة، جاء متناغمًا مع الأنوثة الطاغية بالمجموعة، بخاصة مع الكعب العالي السميك.

كما أضافت فيرجين ألوانًا جريئة صارخة، كالأحمر الجريء لألوان الاحذية المدببة المصنوعة من الجلد، مع السترات الطويلة بالألوان الفاقعة.



القبعات أساسية بأزياء الكروز 2020

القبعة الكبيرة من بالمان

لا عجب في أن تسيطر موضة القبعات على أزياء الكروز التي تركز بالأساس على كل موضة كل ما يتعلق باطلالة السفر، فهذا العام اعتمدت دار بالمان Balmain مثلًا على القبعة الأنثوية كبيرة الحجم، المستوحاة من الأجواء المكسيكية مع القطع البوهيمية التي كانت عنوانًا لأزياء الدار هذا العام.



بينما اعتمدت دار فالنتينو على القبعة الأصغر حجمًا بألوان جريئة كالأرجواني، مريحة وعملية، بإمكانكِ ارتداؤها بأيّ وقت مع الكثير من القطع بالألوان الهدئة لديكِ.

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حقائب الكيس المصنوعة من الجلد

حقائب الكيس

تحتاج المرأة إلى الحقائب الكبيرة أثناء السفر، وهو ما قدمته لكِ مجموعات Theory ثيروي، و Bottega Veneta بوتيغا فينيتا، بألوان مختلفة كالبيج والبنفسجي، يمكنكِ اعتمادها مع الجينز الواسع والتوب القصير وحذاء الكاحل.



الصنادل المفتوحة لإطلالة صيفية

الصنادل المفتوحة

ظهرت الفساتين الملونة الأنثوية بالكثير من العروض، والتي معها كان لا بد بلمسة مريحة لسفركِ أثناء الصيف للـ صنادل المفتوحة، كهذا الصندل مع الرباط من Ulla Johnson، أو يمكنكِ اختيار اللمسة مع الكعب العالي من Bottega Veneta.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من الاكسسوارات العصرية من أزياء الكروز 2020.

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