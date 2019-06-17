بالصور| "ثورة أمهات مصر": طلاب الثانوية يصوتون على الإجابة الصحيحة عبر تليجرام

"ثورة أمهات مصر": امتحان الاقتصاد فوق مستوى الطالب المتوسط

"ثورة أمهات مصر" عن أول امتحانات الثانوية: إغماء وزحام والأمهات تتسلق الأسوار

"أمهات مصر": منع دخول الطلاب للجان بساعات اليد.. وأولياء الأمور: هيعرفوا الوقت ازاي؟

"أمهات مصر": نهاية سعيدة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات رصد خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، بموقع "فيس بوك"، أسلوب غريب يتبعه الطلاب لتداول امتحانات الثانوية العامة أثناء وجودهم في اللجان والإجابات، وذلك عبر تطبيق "تليجرام"، بإنشاء جروب بهدف الغش في الامتحان. Advertisements "ثورة أمهات مصر" عن أول امتحانات الثانوية: إغماء وزحام والأمهات تتسلق الأسوار وأشار أثناء حديثه لـ "هُن"، أنه من ضمن خواص التليجرام يمكن عمل استفتاء للأعضاء، مؤكدًا أن الطلاب استغلوا هذه الخاصية في الغش، حيث يقومون بتصوير الأسئلة والإجابة عليها، ثم يطرحون الصور والإجابات للتصويت فيما بينهم، هل الإجابة صحيحة أم خطأ. "أمهات مصر": منع دخول الطلاب للجان بساعات اليد.. وأولياء الأمور: هيعرفوا الوقت ازاي؟ وتابع إن الاختيار الحائز على أعلى نسبة تصويت هو الاختيار الصحيح، وعدد أعضاء الجروب 1800 عضوًا. ​

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