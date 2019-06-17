احتفلت الفنانة آيتن عامر بعيد زواجها من محمد عز العرب، ونشرت صورة لها مع زوجها من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت آيتن: " النهاردة 16-6 عيد جوازنا الرابع واتصادف أنه كمان عيد الأب اللي بيقولوا عليه ده، بس لو اتكلمت جد بقا هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللي رتبه وكأنه كان بيديني علامة".
وأضافت آيتن: "ولو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوي كدا كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوي أوي، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لأ.. ده لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللي أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".
يذكر أن الفنانة آيتن عامر متزوجة من محمد عز العرب 2015، وأنجبت منه آيتن ويوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها: "لقيت فيه كل اللي أي بنت تحلم به" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.