آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها: "لقيت فيه كل اللي أي بنت تحلم به"

احتفلت الفنانة آيتن عامر بعيد زواجها من محمد عز العرب، ونشرت صورة لها مع زوجها من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت آيتن: " النهاردة 16-6 عيد جوازنا الرابع واتصادف أنه كمان عيد الأب اللي بيقولوا عليه ده، بس لو اتكلمت جد بقا هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللي رتبه وكأنه كان بيديني علامة".

وأضافت آيتن: "ولو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوي كدا كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوي أوي، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لأ.. ده لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللي أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".

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يذكر أن الفنانة آيتن عامر متزوجة من محمد عز العرب 2015، وأنجبت منه آيتن ويوسف.

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