بالصور| عمر السعيد يتغزل في حلا شيحة: "فتاة أحلامي"

تغزل الممثل الشاب عمر السعيد، بالفنانة حلا شيحة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال "السعيد": "فتاة أحلامي ونجمة جيلي، دا كفاية السلم والتعبان"، مرفقًا صورة "سيلفي" تجمعه بها، والتي أطلت بها "حلا" بأزياء كاجوال فاتحة اللون، وتسريحة شعر إنسيابية.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد 14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بحسها بتشبه آمال ماهر"، و"كنت بحبها، بس دلوقتي لا بعد ما قلعت الحجاب"، و"شكلكم حلو يا عمر، ما تتجوزا بقى".

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يشار إلى أن مسلسل "زلزال" أول عمل درامي للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، موضحة، أن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، في بيان صحفي لها.

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