ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير جديدة.. "افتكرتها رانيا يوسف"

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شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، بعدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الفنانة بإطلالة صيفية مرتدية بنطلون "هاواي" منقوش، بألوان زاهية، مع سترة مفتوحة "لحمالات" رفيعة، باللون البُني.
واعتمدت "ميرهان" على تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج بسيط، كما حرصت على التقاط الصور من زوايا بعيدة، الأمر الذي جعل ملامحها غير اضحة.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصدت نحو 8 آلاف تسجيل إعجاب، وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "أنا في الأول افتكرتك أروى جودة وبعدين قولت لا دي رانيا يوسف، وبعدين خدت بالي أنك أنتي من اسم الاكونت بس".
وكانت الفنانة شاركت بمسلسل "علامة استفهام" أمام الفنان محمد رجب، في رمضان الماضي.
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