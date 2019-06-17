موضة الأزياء المُطرزة بالورود تكتسح صيف 2019

تهتمّ الفتيات بشراء تصميمات الأزياء التي تتماشى مع أحدث خطوط عالم الموضة في العالم كله، رغبة منهن في لفت الأنظار والسير وفق خطوط الموضة العالمية، ولأن عالم الموضة والأزياء هو عالم متغير دائما ما تتغير تقاليعه وأحدث صيحاته، اكتسحت موضة الأزياء المطرزة بالورود جميع أزياء السهرة، وحتى موديلات الملابس الكاجوال كالبنطالات والتيشرتات حتى الأحذية، وسط تصميمات الملابس لهذا العام، تلك التصميمات التي تتماشى ألوانها وتطريزاتها المختلفة مع جميع اختيارات الفتيات.

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تتناسب الفساتين المطرزة بالورد مع جميع الفتيات اللاتي تتغير اختياراتهن بشكل مستمر، بداية من الفتاة الشقراء وحتى القمحية، الفتاة السمينة وحتى الرشيقة، فمثلا تتناسب درجات الفساتين البيج أو النود مع صاحبات الجسد الرشيق والبشرة البيضاء، كما تتناسب الألوان القاتمة مع صاحبات الجسد السمين، والبشرة القمحية، وظهر عدد كبير من النجمات مرتديات الفساتين المطرزة بالورود في مختلف المناسبات والمهرجانات العالمية خلال السنوات الأخيرة الماضية، مما لفت الأنظار لموضة الورود بشكل كبير.

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ولتصميمات البنطالات والقمصان حتى التيشرتات المنقوشة بالورود مكانة خاصة وسط قلوب الفتيات، حيث يوجد الكثير ممن يفضلن ارتداءها رغبة فى الظهور بإطلالة بسيطة وعصرية تخطف لهن الأنظار، فاختاري من بين تصميماته ما يتناسب معك، وثقي من جمال ورقي إطلالتك في خلال هذا الصيف.

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