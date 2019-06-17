ابنة كيم كارداشيان تسير على خطى والدتها وتتربّع على قمة عرش الموضة

احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "نورث ويست" السادس، السبت، بعدما تربّعت الفتاة على عرش الموضة الخاصة بالأطفال في أكثر من حدث ، خلال الماضية.اعتبرت نورث ويست رمزًا لأزياء الأطفال، فخلال 6 سنوات كانت كيم كارداشيان تلعب مع ابنتها بالأزياء في سن مبكرة، فكانت في البداية تساعدها في اختيار أزياء ألعابها، إلا أنها كانت تمتلك بالفعل العديد من ملابسها الخاصة التي اختراها سويًا.

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ويبدو أن الفتاة الصغيرة تتبع بوضوح خطوات والدتها عندما يتعلق الأمر بالموضة، ووتحب أن تظهر بملابس النيون، ومعاطف فراء ضخمة، وملابس لرقص البالية، وغيرها من الإطلالات، وكانت أحد الملابس المميزة لديها هي التي قام والدها بتصميمها YEEZY في عام 2015، ودائما الأم وابنتها ينسقا ملابسهما معا.

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