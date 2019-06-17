سيدة تصنع عازلًا للوجه لحماية المكياج أثناء الاستحمام

إذا كنت دائمًا ما تضعين المكياج، ومن ثم تتذكرين أنه يجب عليك غسل شعرك أو أنك تحتاجين للاستحمام، أو حتى تعاني من إصابة في الوجه تمنع تعرضه للماء فسيكون هذا الاختراع مفيدا لك تمامًا.وقالت "شيريدان إيل" بحسب ما جاء بموقع people ، والتي أسست SHOWRSHIELD : "لقد بدأت هذه الشركة بعد أن وقفت في الحمام مرات لا تحصى واستخدمت يدي كدرع مؤقت في محاولة لحماية مكياجي الذي استغرق مني وقتًا كبيرًا لوضعه ناهيك عن المال، ثم قالت: "لكن سرعات ما أصبح هذا الاختراع جزءًا من نظام الجمال الخاص بي، ويوفر لي أوقاتًا لا تحصى عندما أكون متعجلة أو أريد فقط اختصارًا للاستعداد."

وأضافت: "إنه أمر رائع بالنسبة لجراحات الوجه الحديثة، أو العمل على حماية الجفن وإطالة الرموش، كما أن العناية ببشرتك بعد العملية الجراحية ليست حرجة فحسب، بل وأيضًا شيء ينبغي القيام به بسهولة ودون قلق عند الشفاء".

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