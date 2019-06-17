بالصور| استخدمته في الحمام.. حسناء روسية تلقى مصرعها بسبب "مجفف الشعر"

"تعددت الأسباب والموت واحد".. جملة اعتاد الجميع على ترديدها، إلى أن جاء سبب جديد وغريب في الوقت ذاته، تسبب في وفاة الروسية ليليا نيفيكوفا، وهو تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.

واشتهرت الروسية ليليا نيفيكوفا، خريجة الهندسة من جامعة "بومان"، التي لقت مصرعها في موسكو الأسبوع الماضي، بممارستها للعبة "البوكر" عبر الإنترنت، بالإضافة لممارستها رياضات التجديف والتزلج على الجليد، كما أنها تتمتع بشعبية على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، إذ يتابع حسابها أكثر من 17 ألف شخص، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام روسية.

جثة "نيفيكوفا" البالغة من العمر 26 عاما، عُثر عليها من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها، الذي حاول التواصل مع جيرانها لشعوره بالقلق، بعد أن فشل في الوصول إليها.

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آثار الصعق الكهربائي ظهرت على جثة ليليا، بحسب التحقيقات الأولية للشرطة، والتي رجحت غياب أي شبهة جنائية.

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