خبير تكنولوجيا معلومات يحذر من مخاطر الإنترنت على الأطفال:"أداة خطيرة"

حذر الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر الإنترنت على الأطفال، وأنها تسبب لهم آثارا نفسية وسلوكية سيئة تظهر فيما بعد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن الموبيل أو الإنترنت أداة خطيرة تعبئ ثقافة الطفل "بعد الطفل ما يكبر بكام سنة يقولوا ليه أولادنا وحشين كده".

وشدد مصطفى، على ضرورة متابعة استخدام الأطفال للإنترنت، مطالبًا بضرورة السماح للأطفال باستخدام الإنترنت طبقًا للفئة العمرية.

كما حذر خبير تكنولوجيا المعلومات، من خطورة منع الأطفال من استخدام الإنترنت بشكل كامل ومفاجئ دون توفير بديل لذلك، مقترحًا أن يلفت الآباء نظر أبنائهم إلى استخدام أي شيء آخر.

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