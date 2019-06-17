حقيبة "بيركن" نادرة من "هيرميس" تُباع بسعر خياليّ في مزاد لُندنيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح مشهد الموضة متغيرًا بشكل مبالغ فيه مؤخرًا، حيث تظهر الصّيحات، وتختفي بسرعة كبيرة. لكنْ، في المقابل نجد أنّ الصّيحات الكلاسيكيّة لا تغيب عن خزانة الملابس إطلاقًا.

ولا يمكننا أنْ نتحدّث عن القطع الخالدة، دون ذكر حقيبة "بيركن" من هيرميس Birkin الأيقونيّة، التي بيعت بسعر 300 ألف دولار أسترالي (نحو 206 ألف دولار أمريكي) في مزاد كريستي في لندن، والتي جذبت مزايدين من 41 دولة مختلفة.

هذه الحقيبة، والتي كان من المتوقّع أنْ تباع بسعر يتراوح بين 13 ألف دولار إلى 50 ألف دولار أستراليّ، وكان النمط الذي بيع في المزاد هي حقيبة هيمالايا نيلوتيكوس 35 من جلد التّمساح النّادرة للغاية، التي تمّ إصدارها في سنة 2015.

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وهذا يجعلها ثاني أغلى حقيبة يد تُباع في المزاد. أمّا الأولى فهي حقيبة بيركين هيمالايا نيلوتيكوس 35 من جلد التمساح، لكنّها تأتي بتفاصيل منمّقة بالذّهب الأبيض، عيار 18 قيراطًا والألماس، وبيعتْ بسعر 435 ألف دولار أستراليّ (نحو 300 ألف دولار أمريكي) تقريبًا.

هذه الحقيبة الأيقونيّة، والتي تمّ تصميمها وتسميتها على اسم الممثّلة البريطانيّة جين بيركين في عام 1981 ما تزال تمثّل رمزًا للنّمط الخالد حاليًا، كما أنّ كلّ حقيبة تتمّ صناعتها يدويًا على يد حرفيّ واحد لمدّة 18 إلى 20 ساعة تقريبًا، مع وجود قوائم انتظار، للحصول على واحدة تمتدّ لعدّة سنوات.