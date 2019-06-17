في صيف 2019.. اتبعي تلك النصائح والأفكار لأناقة جسدك الممتلئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء كنتِ نحيفة أو ذات جسم ممتلئ، عليكِ إدراك أنك جميلة كما أنتِ، ويمكنك ارتداء ما تريدينه، وأهم عامل هو التحلي بالثقة، وفي حين أنك قد تتحيرين بعض الشيء عند اختيار إطلالاتك، إذا كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ، ولكن من خلال اتباع بعض الخطوات، تبرزين جمال جسمك الممتلئ.

هنا نقدم لكِ نصائح وأفكارًا لأناقة جسمك الممتلئ، بما يتماشى مع موضة صيف 2019:

كروب توب مع تنورة ماكسي

كونك ممتلئة، لا يعني أنه لا يمكنك ارتداء كروب توب من اختيارك، ولكن خلال هذا الصيف، نسقي الكروب توب مع تنورة ماكسي مفعمة بالألوان، كما يمكنك اختيارها بتصميم الطبقات.

ألوان زاهية

على عكس الاعتقاد الشائع بأن الألوان الزاهية لا تناسب الممتلئات، عليكِ فهم أنه يمكنك ارتداء ما يعجبك من ألوان، وخاصة الدرجات الزاهية والفسفورية، بالإضافة إلى القطع المفعمة بالألوان ذات النقشات التي ستبرز جمالك أكثر، كما أن تلك الألوان تتربع حاليًا على عرش موضة صيف هذا العام.

توب الكتف الواحدة مع تنورة ستان

Advertisements

على الرغم من تربع الأوف شولدر على العرش منذ العام الماضي، إلا أنه هذا الصيف يواجه منافسًا قويًا، وهو التوب ذو الكتف الواحدة، ولإبراز أناقة جسمك الممتلئ هذا الصيف، يفضل تنسيقه مع تنورة ستان.

إطلالة اللون الواحد

منذ العام الماضي وحتى الآن، تحتفظ صيحة المونوكروم، أو إطلالة اللون الواحد، بمكانتها وسط صيحات الموضة، وخاصة هذا الصيف، لذا اختاري بنطلونًا أو تنورة بلونك المفضل، ونسقيها مع توب باللون نفسه.

فستان مع بوت

نعم، يأتي البوت وخاصة القصير بين أبرز صيحات هذا الصيف، ويمكنك اعتماده مع فستان طويل أو ميدي، خاصة ذا أربطة الكشاكش الجانبية لإضفاء مزيد من الجاذبية والعصرية لمنحنياتك.

لا تخشي النقشات الجريئة

قد تكون الورود والبولكا دوت من أكثر النقشات انتشارًا، ولكن هذا العام تظهر نقشات الحيوانات بقوة على الساحة، مثل الزيبرا، فلا تترددي من اختيار فستان بتلك النقشة العصرية.