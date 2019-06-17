نصائح ذهبية لتجنب الغثيان أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يعد الغثيان من المتاعب الصحية الشائعة أثناء السفر. فكيف يمكن تجنبه؟

للإجابة عن هذا السؤال، تنصح مجلة "الصيدليات الحديثة" بألا تكون المعدة ممتلئة للغاية أو فارغة تماما قبل السفر، مع مراعاة عدم تناول منتجات الحليب.

Advertisements

وأضافت المجلة الألمانية أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد أيضا في تجنب الغثيان أثناء السفر، بخلاف قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي (تابلت).

وفي حال السفر بالسيارة ينبغي أخذ فترة راحة من وقت لآخر لاستنشاق الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان من خلال الجلوس في مكان قليل التقلب والتأرجح مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، مع مراعاة المشي من وقت لآخر.

وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه؛ حيث يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمحاربة الغثيان.