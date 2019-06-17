بالفيديو| شكاوى من ارتفاع أسعار الميكب أرتست ومراكز التجميل في مصر

عرض برنامج "مساء dmc"، فيديو عن ارتفاع أسعار تجميل العرائس و"الميكب أرتست" في مصر.

واستعرض التقرير، شكوى آية وزوجها عمرو، من الميكب أرتست، وتحدثا عن خطأ الميكب أرتست والذي تسبب في سوء شكل أحد العرائس.

أما نرمين ولي الدين، والتي تعمل في مجال التجميل منذ ثماني سنوات فدافعت عن زملائها قائلة "الطبيعي أن الميكب بيحلي مش بيوحش واحنا بنضطر نجيب ماتريال غالية عشان العروسة في الآخر هي مسؤوليتنا".

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وأوضحت نرمين ولي الدين، أن "الماتريال" الخاص بالخطوبة يختلف عن "الماتريال" الخاص بالزفاف، قائلةً إن أدوات المكياج تكون غالية الثمن لأنها مستوردة.

دعاء عماد، صاحبة أحد مراكز التجميل، بررت ارتفاع الأسعار داخل مراكز التجميل، لأن العروسة تحصل على "باكدج" كامل مثل "سبا وبديكير والشعر والميكب".

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