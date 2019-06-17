بالفيديو| مطلقات يشتكين بسبب النفقة التعليمية.. 5 سنوات في المحكمة

استعرض برنامج "مساء dmc"، الأحد، تقريرًا عن أزمة النفقة التعليمية التي تعاني منها بعض المطلقات وتؤثر على الأطفال.

وقالت إحدى المطلقات، إنها رفعت دعوى من أجل الحصول على النفقة التعليمية استغرقت ثلاث سنوات من أجل الحصول على الحكم.

وذكرت سيدة أخرى، أن النفقة التعليمية لا تدخل فيها الدروس الخصوصية أو الزي المدرسي، وأنها رفعت دعوى قضائية وتنتظر الاستئناف فيها ثم النطق بالحكم لكنه يستغرق سنوات.

وأوضحت ثالثة بأنها دفعت النفقة التعليمية وطالبت طليقها بها عن طريق المحكمة وأن الدعوة موجودة في المحكمة منذ خمس سنوات، ولم تحصل على النفقة التعليمية حتى الآن.

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بينما اشتكى بعض الأزواج من مطلقاتهم، حيث تلجئن إلى إلحاق الأبناء بمدارس خاصة بمصاريف مرتفعة من باب معاقبة الزوج والذي لا يستطيع سداد هذه المصروفات بالنسبة لدخله.

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