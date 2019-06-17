"البيتا كاروتين" لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال مركز حماية المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن كبسولات البيتا كاروتين لا تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المتمثلة في سرطان الجلد والحروق الشمسية، فضلا عن التجاعيد والبقع الصبغية.

وأوضح الخبراء الألمان أن البيتا كاروتين تتمتع بتأثير ضئيل في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حتى لو تم تناولها بجرعات كبيرة للغاية، فضلا عن أن الجرعات الكبيرة ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، وفقا لبعض الدراسات الطبية.

وأكد الخبراء أن كبسولات البيتا كاروتين ليست بديلا عن الكريم الواقي من الشمس، والذي ينبغي تطبيقه قبل التعرض لأشعة الشمس، مع مراعاة أن يكون ذا مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

جدير بالذكر أن البيتا كاروتين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، وهي المسؤولة عن اللون البرتقالي في الأغذية كالجزر والمشمش والقرع والبطاطا الحلوة.